香港信報引述金壯龍在會上表示，機器人產業是實體經濟和數位經濟深度整合的典型代表，是培育發展新質生產力的重要方向。要加快拓展應用，推動機器人賦能千行百業，積極培育新業態新模式新動能。要積極參與全球機器人治理體系建設，進動機器人倫理、數據安全、標準認證等方面研究與國際合作。

金壯龍指出，工信部部將把發展壯大機器人產業作為推動新型工業化的重要任務，加強規劃引領、政策引導、技術研發、標準制定、人才培養、國際合作等各方面工作，為產業發展持續營造良好環境。