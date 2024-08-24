香港信報引述金壯龍在會上表示，機器人產業是實體經濟和數位經濟深度整合的典型代表，是培育發展新質生產力的重要方向。要加快拓展應用，推動機器人賦能千行百業，積極培育新業態新模式新動能。要積極參與全球機器人治理體系建設，進動機器人倫理、數據安全、標準認證等方面研究與國際合作。
金壯龍指出，工信部部將把發展壯大機器人產業作為推動新型工業化的重要任務，加強規劃引領、政策引導、技術研發、標準制定、人才培養、國際合作等各方面工作，為產業發展持續營造良好環境。
大陸工信部部長金壯龍24日到北京參觀調研2024世界機器人大會。金壯龍一行人先後到工業機器人、服務機器人、人形機器人及關鍵零件等企業展台，詳細了解人工智慧、新材料、生物仿生等新技術研發及應用推廣情況，聽取企業負責人介紹，並對各家企業所取得的創新成果和應用案例給予充分肯定。
香港信報引述金壯龍在會上表示，機器人產業是實體經濟和數位經濟深度整合的典型代表，是培育發展新質生產力的重要方向。要加快拓展應用，推動機器人賦能千行百業，積極培育新業態新模式新動能。要積極參與全球機器人治理體系建設，進動機器人倫理、數據安全、標準認證等方面研究與國際合作。
金壯龍指出，工信部部將把發展壯大機器人產業作為推動新型工業化的重要任務，加強規劃引領、政策引導、技術研發、標準制定、人才培養、國際合作等各方面工作，為產業發展持續營造良好環境。
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