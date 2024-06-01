金壯龍表示，前瞻布局未來產業，要加強前沿技術研發和應用推廣，打造標誌性產品，開闢人工智慧、人形機器人、腦機接口、元宇宙、下一代互聯網、6G、量子訊息、深海空天開發等新賽道，構築未來發展新優勢。

他強調，把握高質量發展，要在創新、產業、轉型、企業等多層面協同發力，加快發展新質生產力，塑造新動能新優勢，推進中國產業加快邁向全球價值鏈中高端。具體來說，要強化企業創新主體地位、提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平；推動產業有序轉移，創新產業轉移合作模式，構建東中西部產業梯度轉移格局。

在推進數位經濟與實體經濟深度融合方面，他表示，要發展數位經濟核心產業，鞏固提升訊息通訊業領先地位和競爭力，提升積體電路、關鍵軟體、通訊設備等發展水平，加快5G、物聯網、雲計算、大數據、虛擬現實等融合創新，適度超前布局建設5G、數據中心、算力等新型訊息基礎設施。

同時，擴大高水平對外開放。落實全面取消製造業領域外資準入限制措施，開展增值電訊業務擴大對外開放試點；引導外資更多投向先進製造業、高新技術、節能環保等領域和中西部、東北地區。