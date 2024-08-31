觀光署5月推出台灣觀光新品牌「TAIWAN-Waves of Wonder」，首場海外宣傳活動選在英國倫敦舉行，以全新品牌視覺打造春、夏、秋、冬四大旅遊體驗區，以「台灣燈會、台灣仲夏節、茶旅文化、台灣好湯」主題，展現四季主推觀光活動及旅遊特色，吸引眾多人潮參觀。活動首日，觀光署駐倫敦辦事處林毓珊主任偕同我國駐英代表處柳惠千公使、中華航空英國分公司總經理黃紅梅、長榮航空英國分公司市場業務經理賴彥成及英國台灣商會會長李欣恬到場為活動開幕。

觀光署駐倫敦辦事處主任林毓珊表示，英國是台灣重要歐洲客源之一，希望藉此新品牌活動，讓英國民眾更認識台灣，下半年也多元利用倫敦地鐵站、計程車、公車等各平台加強宣傳台灣品牌意象，更結合國籍航空及主流旅行業者推出豐富旅遊產品。

駐英國代表處柳惠千公使表示，台灣除了有豐富多元的觀光資源外，溫暖的人情味、優質便利的生活環境和蓬勃發展的產業文化，也非常適合英國青年前往台灣度假打工。台英雙方目前每年互惠開放各1000個名額，對喜愛異國文化的英國青年是非常難得的生活體驗機會。

本次活動現場展區充滿台灣特色，除有大型天燈造景呈現台灣燈會文化氛圍，布置辦桌、溫泉場景及夜市常見的彈珠台，也邀來倫敦最具人氣的台灣刈包店「BAO」，提供限量台灣刈包兌換券作為遊戲大獎，Victoria Chmel等英國網紅也來到現場同樂。

觀光署表示，台灣日前再度獲得美國知名旅遊雜誌「環旅世界」（Global Traveler）第12屆休閒生活風格獎（Leisure Lifestyle Awards）「亞洲最佳休閒旅遊目的地」殊榮，反映台灣觀光在歐美人士心目中充滿吸引力。

觀光署指出，未來將繼續前往法國巴黎、美國紐約等重點城市，舉辦新品牌宣傳活動，與當地民眾深入交流，期待吸引更多歐美旅客造訪台灣。