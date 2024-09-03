台灣觀光衝刺東北亞市場，繼Super Junior圭賢擔任南韓地區代言人，日本地區代言人也證實由一線男星妻夫木聰出任。妻夫木上月底來台，正在拍攝相關宣傳，將於4日記者會正式亮相。

觀光署今年訂定1000萬人次國際觀光客目標，統計至7月僅430萬人次，連一半都不到，能不能在最後幾個月達標，面臨很大挑戰。日本是來台前3大市場，自然要重點出擊。

觀察近年找日本地區代言人，從早期木村拓哉大啖芒果冰、小籠包等美食，到後來長澤雅美造訪旅遊景點，以及去年川口春奈走深度體驗等，追求量的同時，也重視質的發展。

長澤雅美、川口春奈對日本20至39歲女性具吸引力；這次找上妻夫木聰，不乏擴大客群企圖。觀光署官員透露，針對日本市場進行調查後，發現男性代言人對於當前的旅遊市場，宣傳效果最佳。

妻夫木聰和台灣頗有淵源，去年受邀來台擔任金馬獎頒獎嘉賓，直呼台灣人好又溫暖，雖然無血緣關係，但來台就像回到故鄉，「心的距離是很相近的」。