交通部觀光署4日舉行「日本市場台灣觀光代言人見面會」，受邀擔任「台灣觀光形象代言人」的日本藝人妻夫木聰（右）與觀光署長周永暉（左）合影留念。（姚志平攝）

交通部觀光署邀請日本一線男星妻夫木聰擔任日本市場台灣觀光形象代言人，今日舉行媒體見面會。妻夫木聰已來台灣超過10次，對台灣留下美好的印象，甚至有了長住的念頭，此行造訪台灣6天5夜，深入走訪北中南東，觀光署替他安排休閒活動時，他則指名「釣蝦」，展現濃厚興趣。

在日本市場上，觀光署以20歲至39歲年輕女性為目標，去年邀請知名女星川口春奈擔任觀光代言人。觀光署調查發現，雖然年輕女性是主要客群，但付錢的常常是男性，因此以男性作為代言人的方式可行，綜合考量後選擇妻夫木聰擔任今年的代言人。

此外，40歲以上的男女也是可拉攏的對象，希望藉由國民偶像代言人的口碑行銷，讓日本旅客發現到原來台灣還有著更多還沒發現的新體驗及新奇的發現。

妻夫木聰表示，過去因各種契機來台超過10次，不僅曾多次因為參加金馬影展及工作來台，更曾經因為電影拍攝來台待了1個多月，徹底融入了台灣生活。這些經歷讓他對台灣的風景、美食及相遇的每一個人的熱情都留下了很美好的印象，甚至因此有了想在台灣長住的念頭。

妻夫木聰指出，這些回憶讓他對台灣充滿魅力的生活體驗有了很深刻的印象，因此在接到台灣觀光署的邀請時便毫不猶豫地答應。他希望透過擔任台灣觀光代言人的機會，能將台灣的魅力充分傳達給日本的民眾，讓更多的日本民眾能夠也跟他一樣成為台灣的粉絲。

觀光署長周永暉說，很高興妻夫木聰樂意擔任代言人，此行他來台灣深度體驗，走訪日月潭、阿里山等，也對釣蝦、早市有興趣。他強調，觀光署持續以每年吸引200萬日客來台為目標做努力，今年第4季還會有針對日本市場的優位、補助、行銷持續推出。