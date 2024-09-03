第79屆聯合國大會將於9月10日舉行，外交部今舉辦113年推動參與聯合國案新聞說明會」。外交部政務次長田中光指出，本次將由除梵蒂岡外11個邦交國向聯合國秘書長致函提案今年針對聯大2758號決議相關訴求，另外他也坦言，明年參與PIF會遇到阻礙。

田中光提到，今年將延續洽請友邦駐聯合國常任代表聯名致函聯合國秘書長古特雷斯，以及請友邦在總辯論等聯大場域為我國發聲。而美國前駐聯合國大使海莉日前來台時喊話提案針對聯大2758號決議辯論。媒體詢問，是否會進一步希望友邦怎麼做？

田中光表示，過去8年台灣非常穩健踏實推動聯合國案，而目前氛圍之下國際間已累積許多支持台灣國際參與的聲量，因此維持踏實穩健的方式推動，相信成果指日可待。

田中光續指，其實該決議在1971年就有了，而今年1月15日諾魯與台灣斷交時就引用該決議，因此這才是台灣要一次解決的事情，所以今年台灣非常詳細將其中駁斥的法理基礎等都藉由駐紐約代表處及相關著台代表多管道解釋該決議與台灣無涉，該決議只解決中華人民共和過位於聯合國地位的原因。

田中光也說，因為梵蒂岡不是世俗國家，今年將由11個邦交國向聯合國秘書長古特雷斯致函。

田中光說明中共以2758塑造的台灣是中國一部分法律論述表示，中共要主張其所做的任何事都是國內的事務，不容許其他國家插手，但是若檢視該決議，根本沒有制止台灣作為一個主權國家去與其他國家接觸，也沒有要求其他國家不能與台灣交換一些議題或制止台灣參與其他國際組織等。

而田中光剛結束太平洋島國論壇（PIF）行程，其中該論壇原公報內有涉台言論，後據傳因中方施壓，刪去相關文字，而明年PIF將於與中交好的索羅門群島舉行，外界也擔心台灣參與恐遭到極大阻礙。

田中光表示，台灣參與PIF已經29年了，台灣作為太平洋島國一部分，包含目前台灣的3個邦交國及其他理念相近國家也都支持台灣，因此太平洋發展的好與壞跟台灣都息息相關，且太平洋地區的安全方面也是台灣關注的重點領域。而今年所謂被下架的公報其實只是草案，內容也僅僅是涉及台灣自1992年起的決定，就只是這樣，並未說明要接受台灣或是其他議題，然而光這一點中國就無法接受了。

田中光表示，至於明年將於索羅門群島舉行的PIF，明年參與PIF可以預見會遇到一些困擾與阻礙，索羅門與中國建交後對整個太平洋地區產生不平衡，因為原本太平洋地區有其傳統，然而第三勢力進來後，整個太平洋的安全都產生相當大疑慮，不光是台灣，甚至美國、澳洲、韓國、日本、紐西蘭等都覺得這樣的發展對太平洋地區發展帶來負面影響，也擔心中國勢力進入太平洋地區。