高市府觀光局長高閔琳、新聞局長項賓和近期率團赴韓國行銷高雄。高雄小港國際機場直航班機，每周單向37班往返仁川等地，有利基與競爭優勢開拓韓國觀光市場，未來市府擬與旅遊平台合作推出「南進南出」旅遊產品，期待送更多韓國遊客到高雄。

高雄觀光隊拜訪KKDAY韓國辦公室。（高市觀光局提供）

高市府訪問團3日拜訪KKDAY全球營運長暨共同創辦人劉惟珺、我國駐韓國代表處大使梁光中及韓國觀光公社首爾中心長權宗術，深入交流意見；展示高雄國際觀光實力、潛力與近況成果，透過多元管道合作，吸引更多韓國旅客至高雄觀光旅遊。

高閔琳指出，韓國為高雄極為看重的海外市場之一，據交通部觀光署統計，截至6月為止，韓客來台已達50.8萬人次，位居前3大入境國；而小港國際機場直航班機，每周單向37班往返仁川、金浦及釜山等地，僅需不到3小時的航程，開拓韓國觀光市場有其利基與競爭優勢。

高閔琳提到，此次訪韓除辦理觀光推介會，也率團拜會許多重要的政府機關、觀光單位、旅行社、航空公司與線上旅遊平台（Online Travel Agency, OTA）如KKday等觀光業界。

針對台韓兩國在踩線團、永續旅遊、文創產業城市整合行銷、市場開拓與旅遊產品包裝、簽署合作備忘錄等多方面進行深入討論與交流，並商討未來的合作模式，期望明年來高雄的韓國旅客數量再創新高。

項賓和指出，現今社群行銷非常熱門，邀請KKDAY可跟市府在社群平台上合作，共同行銷高雄旅遊，市府將給予大力協助。KKday表示，到高雄拍攝相關旅遊素材部分是可以合作的方向。

KKDAY全球營運長暨共同創辦人劉惟珺表示，將盡快安排韓國團隊到高雄踩線，掌握高雄新景點設施、觀光服務量能，加速包裝及推廣南台灣旅遊產品。她也表示，目前可先從雙邊網路平台，進行數位行銷合作推廣，以拓展高雄在韓國首爾的知名度。