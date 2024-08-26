加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）周一表示，加拿大將對進口的中國電動汽車徵收100%關稅，而且渥太華還將對從中國進口的鋼鐵和鋁分別徵收25%的關稅。

據《法國國際廣播》報導，此前加拿大副總理弗利蘭（Chrystia Freeland）就啟動對中國電動汽車及相關零部件徵收關稅進行了公眾諮詢，為期30天。弗利蘭副總理表示，加拿大汽車工人和行業正在面臨中國故意和國家主導的產能過剩政策帶來的不公平競爭，這損害了加拿大電動汽車行業在國內和全球市場的競爭力。

《彭博社》指出，加拿大經濟嚴重依賴與美國的貿易，尤其在汽車行業，與美國鄰國緊密相連，加拿大每年生產的150萬輛汽車中，絕大多數都運往美國市場。

報導說，通過對中國製造產品徵稅，加拿大正在跟進美國和歐盟最近出台的針對中國的措施。不過，歐盟推出的對中國電動汽車徵收的關稅遠遠低於美國和加拿大決定徵收的額度。歐盟已宣布對中國生產電動汽車徵收關稅，其中向中國生產的特斯拉徵稅9%，對中國生產的比亞迪稅率為17%，吉利為19.3%，上汽集團為36.3%。

除此之外，目前加拿大政府還面臨著國內生產商的壓力，加拿大當地工業界已經呼籲對進口的中國產品徵收更高的稅，以保護本地人的就業。許多西方汽車製造商，包括大眾、本田和斯特蘭蒂斯，都在加拿大生產汽車和電池。

據國際能源署消息顯示，目前全球銷售的近60%的電動汽車是中國製造。