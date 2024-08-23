女人的性感就在舉手投足之間，佩戴腕表和手鍊，可讓手腕成為美麗性感的焦點。海瑞溫斯頓（Harry Winston）最近主打色彩鮮麗的全新印記Emerald系列珠寶表，雙圈纏繞的緞面表帶，風姿綽約，再搭配實戴又優雅的Classics鑽石網球手鍊，更是風華絕代。

海瑞溫斯頓實戴又優雅的Classics鑽石網球手鍊，讓手腕成為美麗焦點。（Harry Winston提供）

所謂的「網球手鍊」源自於1978年，網球員Chris Evert在美網公開賽中戴鑽石手鍊上場，因手鍊掉落導致賽事中斷，也讓鑽石或寶石的珠寶手鍊有了「網球手鍊」的暱稱，風格百搭且可24小時佩戴，就算是打網球也不必取下。

海瑞溫斯頓印記Emerald系列珠寶表，緞面綠色表帶款。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓印記Emerald系列珠寶表，緞面桃紅色表帶款。（Harry Winston提供）

今年全新登場的Classics系列鑽石網球手鍊，採用34顆圓形明亮式切工的鑽石，總重約14.62克拉，透過輕盈的金屬鑲嵌設計，讓女人佩戴手鍊更加舒適自在，建議佩戴時不必太過貼合手腕，手鍊隨著身體的律動自由在手腕滑動，會更添優雅性感。

另海瑞溫斯頓也在今年推出印記Emerald系列鑽表，以鮮豔的粉紅色、明亮的綠色，勾勒夏日的熱情活力，鑽表的8角外型源自標識性的祖母綠型切工，搭配同色系的緞面表帶，為整體造型增添時尚品味，讓手腕成為視覺的美麗焦點。