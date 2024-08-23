高雄電影節今（23日）公布「大銀幕必看經典」片單，囊括《夜訪吸血鬼》、《大地英豪 導演版》、《死亡密碼 4K修復》和《韃靼荒漠》等修復經典，配合高規格視聽品質的「內惟藝術中心」，讓經典片再次躍上大銀幕，去年首推的大銀幕必看經典片單引起熱烈討論，場場票房超過7成，影展第3週的放映幾乎場場爆滿。

1992年經典片《大地英豪》改編自詹姆士庫珀的同名小說，是擅長刻畫硬派男性的導演麥可曼恩跨時代史詩鉅作， 以濃厚英雄主義色彩詮釋捍衛家園的驚心動魄、及壯烈犧牲的愛情和崇尚自由之仁義精神。當年僅35歲的奧斯卡影帝丹尼爾戴路易斯化身荒野獵人，健壯身影、帥氣深情形象風靡全球，被評為「丹尼爾最帥作品」。崔佛瓊斯與蘭迪艾德爾曼為電影量身打造的配樂，讓其原聲帶轟動一時，悠揚旋律更添史詩傳奇氣勢。

1994年好萊塢經典《夜訪吸血鬼》由愛爾蘭名導尼爾喬丹操刀，集結湯姆克魯斯、布萊德彼特、安東尼奧班德拉斯三大帥哥，打造暗黑瑰麗的吸血鬼世界，展開歡靡奇情的男男愛戀。原先不受看好的電影選角，卻在上映後獲得原著作者在內的全面肯定；無論是婉轉表露於情節的同性情挑，或直面表現的殺戮與愛慾，皆引起一時轟動。大銀幕經典重現，除了喚醒嗜血感官，也能一睹小布與阿湯哥最青春貌美的時刻。

《死亡密碼》為《我的鯨魚老爸》名導戴倫艾洛諾夫斯基1998年一鳴驚人的首部長片，以16釐米高對比黑白反轉片膠卷拍攝，迷幻配樂令人窒息且沉醉，強烈實驗質感奠定邪典地位，4K數位修復版大銀幕震撼心理最深的恐懼。另外，改編自迪諾布扎第同名經典小說，1976年電影《韃靼荒漠》實際取景伊朗巴姆古城，輔以至今仍未顯過時的特效，營造出虛實交織、海市蜃樓般的影像氛圍。

本屆「大師致敬」單元選映了推出2位法國「克勞德導演」克勞德梭特、克勞德雷路許歷年名作。被譽為「法國小津安二郎」的已故法國大師克勞德梭特7部代表作《生活瑣事》、《當警探戀愛時》、《在同居人與初戀男友之間》、《熟男不疑惑》、《一個女人的選擇》、《今生情未了》、《真愛未了情》；法國浪漫派名導克勞德雷路許的《男歡女愛 4K修復》、《戰火浮生錄 4K修復》、《莫忘今生》、《生活萬歲》、《美麗的故事》。

克勞德梭特生於1924年法國蒙魯日，2000年辭世。從片廠歷練出身的他，以手法成熟、節制見長，本次雄影選映讓梭特一舉成名的《生活瑣事》，叩問警匪類型的《當警探戀愛時》、集結多位硬底子男星的《熟男不疑惑》、堪稱羅美雪妮黛演技巔峰之作《一個女人的選擇》、艾曼紐琵雅最受台灣影迷喜愛的《今生情未了》等作品，絕對是深入這位法國大師最好的機會。觀賞任一場次「大師致敬：克勞德．梭特」單元電影，即可兌換由長年支持電影的agnès b. 今年特別贊助推出的限量海報。

克勞德雷路許的作品以華麗影像、醉人音樂伴隨非線性敘事見長，無論戰火、家庭還是類型片，愛情永遠是他最關注的事。本次雄影選映獲坎城影展金棕櫚獎及奧斯卡金像獎最佳外語片、最佳原創劇本的《男歡女愛》，入選坎城影展正式競賽的劃世紀史詩《戰火浮生錄》，以及描繪香頌天后琵雅芙愛情故事的《莫忘今生》、台灣觀眾罕見的《生活萬歲》、雷路許1990年代野心之作《美麗的故事》，讓影迷有機會一次在大銀幕補足雷路許20世紀代表作品。

TTXC 2024高雄電影節於10月12日（六）至27日（日）在高雄市電影館、內惟藝術中心、高雄市立圖書館總館、VR體感劇院、駁二P3倉庫、駁二自行車倉庫登場。影展資訊請洽高雄電影節官方網站、IG與臉書粉絲專頁查詢。