其中太陽光電的部分，已核發「國有非公用土地提供申請開發意向書」計354案，其中屬於漁電共生者18案；委託改良利用已簽約三案，面積約213.33公頃，預估裝置容量約190.28千瓩（MW）；委託經營已委託經營48案，面積約429.27公頃，預估裝置容量約420.07MW；標租簽約且存續中18宗土地面積約19公頃，預估裝置容量23.73MW。

至於風力發電，離岸風力發電提供使用部分，已就19處風力發電場址核發「海域土地提供申請籌設許可同意書」；其中14處核發「海域土地提供離岸式風力發電系統使用同意書」，七處已商轉、一處同意終止使用。

陸域風力發電委託經營方面，獲目的事業主管機關核准設置，並已委託經營且契約存續中49案，面積約5.87公頃，預估裝置容量約293.53MW；委託改良利用部分已簽約並完成招商一案，面積約27.52公頃，作為風機水下基礎製造基地及重件碼頭。

最後則是地熱能發電，財政部盤點，委託改良利用方式簽約並完成招商一案，委託經營已簽約五案，面積約18.35公頃，預估裝置容量39.69MW。

此外，因應2050淨零排放政策及產業發展需求，財政部日前也首度於國有土地引進自然碳匯產業，擇定宜蘭縣三星鄉及臺東縣池上鄉兩處國有土地，由得標廠商新植造林申請取得溫室氣體減量額度。