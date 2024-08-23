有「南投葉全真」封號的美女歌手陳美月，近日推出第4首台語單曲〈懷念的唐山石〉，此曲是建國科大校長江金山先生，在屬於父親的8月，特別詞曲打造這首〈懷念的唐山石〉，希望大家不要忘記父執輩和先人對於社會、家族、乃至後代胼手胝足的努力，且特別屬意歌聲富有感情的陳美月詮釋此曲，讓陳美月備感榮幸，在配唱這首歌時，也因想到自己的父親和爺爺時，而感懷落淚。

屬於大器晚成型的陳美月，二八年華時期原本有出道機會，卻選擇愛情走入家庭，但她不放棄歌唱，無心插柳成為南投教唱天后，姣好的外型、爽直的個性，讓她桃李滿天下，甚至因為明星臉，「南投葉全真」、「台語金素梅」封號不逕而走，成為中部發燒名人，之後受「音圓唱片」發掘，鄭重簽入旗下發片，2022年推出單曲〈眼眶紅〉，音樂錄影帶迅速累積70萬點閱人數。

陳美月推出新單曲〈懷念的唐山石〉。（音圓唱片提供）

陳美月出身屏東，父親是在地樂手，美月遺傳父親音樂細胞，從小就顯露出歌唱才華，參加地方歌唱比賽連戰皆捷，很快被延攬至屏東民歌西餐廳出道，當時跟陳美月唱前後時段同事，有當今華語樂壇大名鼎鼎的金曲歌后彭佳慧（Julia）、陳國華和民雄等歌手，當時美月秀麗的外型，娓娓唱著情歌，迷倒南部許多男子漢，她當班演唱時總是車水馬龍，賓客絡繹不絕，陳美月一時成為屏東的「玉女掌門人」。

她憶及有一天要到民歌西餐廳演唱時，一進門就被整個餐廳的玫瑰花震撼，連彭佳慧唱完都特地留下來看陳美月演出，而且跟美月說：「妳好棒！怎麼有歌迷送整個房間的花。」兩人當時還互相鼓勵了一下，成為惺惺相惜的音樂好朋友，陳美月後來愛情先到一步，遠嫁南投，選擇走入家庭，人生繞了一圈才圓夢發片，她開心說：「要向老友彭佳慧好好看齊。」也希望自己的新歌可以帶給大家療癒和幸福的感受。