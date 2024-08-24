「永遠的小倩」57歲王祖賢淡出影壇後移居加拿大多年，專心修佛，曾透過社群網站分享近照。近日疑似有人在當地遇到她並拍下影片，可見王祖賢略為發福，臉上戴著墨鏡看似跟遠方朋友說話，腋下夾著包包，一轉身可見她用夾子固定一頭長髮，頗像地方媽媽的造型引來討論。

近日，有網友「剛到溫哥華」在小紅書上曬影片，寫下：「秒見王祖賢，歲月你可不可以磨得輕一點、慢一點」，可見過去仙氣四溢的王祖賢疑似現身，邊跟別人說話邊伸手，接著轉身走入一旁的小路，身形不如過去纖瘦，有網友留言問：「請問你在哪偶遇的？」但作者尚未回應。

王祖賢疑現身加拿大。（圖／翻攝自小紅書）

王祖賢過去被封為擁「亞洲第一美腿」和「亞洲第一美女」，更是亞洲影壇「四大花旦」之一，父親王耀煌曾為臺灣籃球國手，2016年因胃癌病逝，享壽78歲。當時王祖賢立刻回到台灣處理父親後事並現身告別式，也久違的面對鏡頭分享近況。

王祖賢2016年回台參加父親告別式。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

王祖賢當時受訪淚崩，希望粉絲不用再為不實報導生氣，不管好或不好的新聞她都會迴向給大家，近年她靠研究佛法解決人生中的難題，她常常問自己為何會回來到這世上，然後「我經過解答，感謝我的爸爸媽媽帶我來到這世上，所以我的心情都是用佛法來滋潤」，她也謝謝大家總沒忘記她，至於是否有機會復出？她表示目前的生活就是修佛、陪伴媽媽，沒有再次拍戲的打算，「因為已經把最美好的一面留給觀眾了」。