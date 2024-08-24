洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）24日對洛磯敲出陽春炮，這是他連續4場開轟（包括1場雙響炮），以49轟、119打點領先美聯群雄，攻擊指數達到1.192。洛磯先發左投弗里蘭（Kyle Freeland）投得很閃，賈吉前面兩個打數都是追打壞球出局，包含1次雙殺打，第6局賈吉仍是追打壞球，不過這次打個正著，直接轟出左外野圍牆。

總教練布恩（Aaron Boone）賽前談論賈吉的打擊狀況，「最驚人的是，我甚至覺得他不一定處在最佳狀態，我感覺他本來就是這麼強。」這是賈吉5月以來首度連4場開轟，如果保持產量將在季末上看61轟。

洋基索托（Juan Soto）3打數掛零有1次四壞保送，索托的四壞保送107次仍是美聯之冠，賈吉追到104次，金鶯猛將韓德森（Gunnar Henderson）65次位居第3，可見差距之大。索托連續3季在四壞保送領先國聯，今年轉戰美聯，面臨賈吉的強力挑戰，賈吉並沒有索托那種高超的選球能力，單純是對方投手害怕賈吉。

「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）第4局轟出陽春炮，本季第22轟。洋基終場3比0完封洛磯。