AARON JUDGE HITS HIS 13TH HOMER OF MAY AND TAKES THE MLB LEAD! 3-1 YANKS pic.twitter.com/1ClkeI2xzl — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) June 1, 2024

洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）在美國時間5月31日對巨人轟出雙響炮，總計單月26支長打（14轟、12支二壘打）改寫隊史5月長打紀錄，先前的紀錄保持人是傳奇球星貝比魯斯（Babe Ruth）、路蓋瑞（Lou Gehrig）。相較於賈吉自己在4月的表現有如天壤之別（5轟、6支二壘打）。

第3局洋基攻佔一三壘，為了避免雙殺，跑者索托（Juan Soto）決定盜二壘，這時賈吉逮到希克斯（Jordan Hicks）在2好3壞的指叉球，敲成本季第19轟！第6局首位打者是賈吉，希克斯弄到1好3壞，選擇以沉球硬拚，賈吉大棒轟成中外野426呎全壘打，以20轟獨居美聯全壘打王。

舊金山巨人曾在2022年球季結束後積極爭取賈吉，後來賈吉回到洋基簽下大約。雖然可能有巨人球迷不滿賈吉選擇洋基，但舊金山是賈吉的故鄉，他在此開轟也讓巨人主場觀眾相當高興。

賈吉賽前評論自己怪物般的5月：「開季表現怎麼樣並不重要，你總會有幾個月表現特別好以及幾個月表現較差，你只是試著保持穩定，最後就會有好結果。我們這個月贏了很多比賽，所以我很高興，我們要把它延續到6月。」賈吉此戰3安打，洋基終場6比2獲勝， 40勝19負追上國聯老大費城人，成為本季第2支達陣40勝的球隊。