台中市54歲黃姓婦人，去年底接連2次進入全家超商，竊取泡麵、冷藏食品等，總計價值698元，法官審酌，黃婦有多項竊盜前科，欠缺尊重他人財產法益及守法觀念，考量其患有重鬱症及竊盜癖，2次竊盜犯行判應執行罰金5000元。

檢方起訴指出，黃姓婦人在2023年9月15日中午，在台中市全家便利商店，竊取泡麵2包，冷藏食品4盒，價值373元，隔月3日再度前往，竊取架上冷藏食品4盒、豆漿1瓶，價值325元，經該店副店長報警調閱監視器查獲。

法官審理，黃婦有多項竊盜前科，素行非佳，不思以正當方式獲取所需，恣意竊取他人物品，足見欠缺尊重他人財產法益及守法觀念，然慮及黃婦係以徒手方式行竊，手段尚屬平和，犯罪情節未臻嚴鉅，且竊取物品價值不高，足認犯罪所造成損害不大，犯後亦坦承犯行。

法官考量，黃婦患有重鬱症、竊盜癖等精神疾病，有醫院診斷證明書可證，再衡酌黃婦職業為家管，小康家庭經濟狀況，另2次竊盜犯行，犯意各別、行為互殊，分別判處罰金各3000元，合併應執行罰金5000元。

另外黃婦2次犯行竊得物品，為其犯罪所得，均未扣案，依《刑法》第38條之1第1項前段、第3項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。