國道警察局一名警官，在2022年透過交友軟體認識並性侵國中少年，受害者多達22人，經最高法院撤銷重判73年5月的刑度，目前在獄中執行中。其中一名少年的父母，認為警官不法侵害兒子，致使兒子身心受創而受有精神上痛苦，父母也同樣受有痛苦，因此提出民事訴求償2百萬。台北地院審理後，判警官應賠少年40萬，另外再賠父母各20萬，共計80萬元，可上訴。

根據案決書，該名警官在網路認識未滿14歲的少年小明，於111年5、6月間約小明前往台南某汽車旅館，要求少年替其口交後，雙方發生性關係。並於過程中以手機拍攝性愛影像。

少年的父母提告，認為警官不法侵害兒子身體健康權、性自主決定權、貞操權及隱私權，致使兒子身心受創而受有精神上痛苦，且父母兩人還要憂心兒子身心狀況，陪同對抗內心創傷，要求賠償兒子100萬，另外夫妻兩人也各求償50萬。

法官審理後，認為警官在性交過程中拍攝性影像，且明知對方未滿14歲，已侵害少年性自主人格權、貞操權，造成身心發育未臻成熟的少年身心受創，妨害其身心健全發展。

法官也認定，少年的父母除需陪同孩子面對此痛苦，自身也同樣遭受痛苦，且需付出更多心力關懷、陪伴、輔導並重建兒子正確之性觀念、如何保護自己不受侵犯，避免孩子身心狀況、兩性關係產生偏差而造成日後心理陰影等負面影響，依此判賠少年40萬，父母兩人各20萬。