日本社運團體「全力以赴」（総がかり）週五（23）於東京的新宿區舉行集會示威，聲援加薩並抗議以色列的軍事行動。這場示威吸引了數百名抗議民眾，呼籲巴勒斯坦獲得自由。

獨立記者秋元多頓（Thoton Akimoto）在社群平台X上分享了有關這次活動的訊息，強調了參與示威的多樣性，並指出支持者們超越了「膚色、國籍、宗教和語言的差異」。

一位名為米歇爾的猶太裔美國女性也參與本次示威，她質疑全球對於以哈衝突的反應，她控訴：「如果那些是你的孩子呢？」她批評世人面對加薩兒童死亡時的不作為。她補充道：「如果是我，我根本不知道該怎麼做，才能面對裝在屍袋裡的孩子。」

這一場示威由「全力以赴」（総がかり）籌劃，是近幾週來全球各地為回應以色列對加薩持續攻擊而舉行的抗議之一。根據巴勒斯坦衛生部門的數據，以色列的持續攻擊已導致近4萬300名巴勒斯坦人死亡，其中大多數為婦女和兒童，並造成超過9萬3000人受傷。

以色列因涉嫌種族滅絕而面臨國際法院的指控。國際法院已下令停止在南部城市拉法的軍事行動，該地區在5月6日遭入侵之前，有超過一百萬名巴勒斯坦人尋求庇護。