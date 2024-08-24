金曲歌后徐佳瑩、林宥嘉、玖壹壹、西屯純愛組將在9月6日於「2024澎湖追風音樂燈光節」輪番開唱。玖壹壹近期推出新單曲，團員健志日前宣布將升格當爸的喜訊，收到滿滿祝福，並預告這次演出將攜手西屯純愛組合作，興奮說：「很開心又可以去澎湖，因為很多朋友在澎湖，加上每年都會到澎湖走走，所以有追風音樂燈光節更有趣了。」

玖壹壹對澎湖熟門熟路，力推澎湖各項觀光，「一定要先推一下我們錄製《歡迎光臨》的員貝島（耍廢島），歡迎大家到上面打卡。」至於當地美食，洋蔥表示最愛烤蚵仔吃到飽，還有海鮮、雞蛋糕、小管等，全都是他們的口袋名單。

林宥嘉將於「2024澎湖追風音樂燈光節」獻唱。（交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）

徐佳瑩很期待赴澎湖演出，憶起之前跟朋友一起去澎湖旅行，至今記得吃到一碗麵線，有類似海菜或海藻類的食物，「吃起來就很有海味，很好吃，還有仙人掌冰，澎湖必吃。」林宥嘉很開心今年參加「澎湖追風音樂燈光節」演出，被問及要如何抵抗澎湖強風來襲？他說，謝謝提醒，完全忘記要注意風很大這件事情，因為一心的想要好好把握這次到澎湖表演的機會，「希望可以讓觀眾看到我現在的狀態跟歌聲帥氣的一面。」

「2024澎湖追風音樂燈光節」即將於8月30日盛大開幕，演出特色以璀璨光環境展演 「光島盛典」結合超強夢幻卡司藝人，打造澎湖秋季最強音樂盛事，繼開幕夜卡司：三金得主盧廣仲、新生代樂團怕胖團、人氣饒舌歌手高爾宣，第二週9月6日將邀來超狂卡司：金曲歌后徐佳瑩、樂壇天王林宥嘉、本土天團玖壹壹、西屯純愛組接力飆唱，一連要High翻5個週五夜晚，每晚19：30-21：30 共2小時的精彩表演。