Netflix《航海王》真人版影集改編自日本最暢銷系列漫畫，帶領觀眾進入尾田榮一郎建構的世界，展開獨一無二的傳奇海洋冒險故事。第2季今（24日）釋出新角色，包含古蕾娃醫生、西爾爾克醫生、寇布拉、薇薇公主，並同步公開原著作者尾田榮一郎的親筆信件，除了介紹真人版影集《航海王》第2季的場景和角色之外，更再次高興地重申：「製作方向我保證，在我滿意之前絕不會讓作品上線。」同時預告8月下旬還將有更多角色陸續公布，令人相當期待。

全新卡司包括《飆風不歸路》凱蒂賽高飾演「古蕾娃醫生」、《傳教士》馬克哈雷利克飾演「西爾爾克醫生」、《好想做一次》森德希拉瑪莫西飾演「寇布拉」，以及《柏捷頓家族：名門韻事》查莉特拉強德蘭飾演「薇薇公主」。首季回歸的演員則包括「魯夫」伊納基戈多伊、「索隆」新田真劍佑、「娜美」艾蜜莉拉德、「騙人布」雅各羅美洛、「香吉士」塔茲史卡勒、「亞爾麗塔」伊莉婭伊索雷利斯保利諾、「巴其」傑夫沃德及飾演「羅傑」麥克多曼。

馬克哈雷利克飾演「西爾爾克醫生」。（Netflix提供）

森德希拉瑪莫西飾演「寇布拉」。（Netflix提供）

查莉特拉強德蘭飾演「薇薇公主」。（Netflix提供）