台中大坑9號步道0K＋900旁產業道路邊坡坍塌，建設局已於崩塌邊坡設置臨時警示。（馮惠宜攝）

台中大坑登山步道去年（2023）創下325萬遊客人次，其中9號步道人潮最多，近日登山客發現9號步道0K＋900旁產業道路邊坡坍塌，經常有貨車和農車經過，恐有翻落邊坡之虞；對此，台中市政府建設局表示，已於崩塌邊坡設置臨時警示，正進行護欄修復設計作業中，後續修復工程施工期間將暫時封閉。

台中市北屯大坑山區是台中市民後花園，14條步道不只台中市民愛到此練腳力，更吸引鄰近縣市山友到此一遊，台中市觀旅局統計大坑登山步道觀光人潮去年達325萬人次，今年（2024）截至7月底已達201萬人次，預估今年遊客人次可望超越去年。

但凱米颱風後連續豪大雨，造成步道損壞，繼觀旅局24日公布大坑3-1號、4號及10號登山步道分別於里程約0K＋050～060、0K＋420～600、0K＋600～700間有邊坡嚴重崩塌、棧道設施損壞情形，暫時封閉；山友也反映9號步道0K＋900旁產業道路邊坡坍塌，由於該處過去人車皆可通行，近日仍經常可見貨車、農車行駛而過，恐一個不留神就翻落山谷。

台中市政府建設局回應，大坑9號步道邊坡0K＋900旁產業道路因豪雨沖刷造成土石流失及部分路基掏空，派員勘查後，邊坡坍塌長度約19公尺，為維護民眾安全，已於崩塌邊坡設置臨時警示，保留側邊範圍供通行，正進行護欄修復設計作業中，後續修復工程施工期間將暫時封閉，並於改善完成後開放。