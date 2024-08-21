花蓮縣富里鄉吳江村產業道路下邊坡去年因海葵颱風崩塌，目前正投入復建工程，預計8月底完工。（富里鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣富里鄉花74鄉道4公里處下邊坡去年因海葵颱風坍方，目前正在積極展開復建工程，預計9月底完工。（富里鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣富里鄉內多條農用道路去年因海葵颱風損壞嚴重，目前正展開重建作業，其中吳江村產業道路下邊坡工程、花74鄉道下邊坡工程以及豐南村3鄰農路復建工程，預計8月底後陸續完工，期待提供農友更安全且便利的巡田、巡水道路。

海葵颱風去年直撲東台灣，強勁雨勢重創花蓮南區鄉鎮，縣境最南端的富里鄉多條農用道路邊坡發生坍方、損壞，影響農民日常巡田、巡水工作，經鄉公所積極爭取及辦理重建工程，現已展開修復工作。

鄉長江東成指出，吳江村產業道路下邊坡海葵風災復建工程已在今年6月開工，目前工作進度已達90％，預計8月底就能完工；花74鄉道4公里處下邊坡海葵風災復建工程在今年5月開工，預計9月底完工；富里鄉豐南村3鄰農路海葵風災復建工程也正在加緊施工，預計10月完工。

江東成關心鄉內公共工程施工品質及進度，20日也特別到工區會勘，督促廠商如期如實的完成工作，提供鄉親安全且便利的交通。

江東成表示，鄉內目前除海葵颱風災害復建工程，還有其他工程也正持續施工中，為提昇鄉親生活品質及環境，他將定期及不定期督導各項工程，確保各項基礎建設的進度及品質。