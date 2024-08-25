日前有網友向婦產科醫師蕭詠嫻提問，女生每個月什麼時候最想做愛，對此，蕭詠嫻直言「排卵期！因為要生小孩啊」，她指，這個時候也是女性雌激素荷爾蒙最高漲的時候。

蕭詠嫻在YouTube頻道發布的影片中，有網友向她提問女生每個月最想做愛的間點？她表示，是排卵期，因為要生小孩，我們身體的所有生理機制，都是有原因的，我們如果在排卵期的時候才會懷孕，那這個時候，也會讓女生們想做愛，這個時候，才能夠促使女生孕育下寶寶。

蕭詠嫻並指出，其實還有很多時候，像是女生吃避孕藥等，這些外來的荷爾蒙，也有可能讓女生們有多餘的一些性慾，總之就是女性的雌激素荷爾蒙越高漲的時候，就是女生們可能比較想做愛的時機。

衛福部國健署在官網指出，女性要偵測排卵期間，可於每天晨起測量基礎體溫，依排卵前1天體溫約下降0.1~0.2℃及排卵後體溫約升高0.3~0.5℃等體溫的變化，就可找出排卵期。