游詩璟在三立8點台劇《願望》飾演高唯芸，是「勝發集團」財務部經理，對家庭和工作盡心盡力。為了支撐娘家經濟，已婚3年仍不敢懷孕，導致婆婆（德馨飾）與丈夫（韓宜邦飾）不滿，也因意外而流產，丈夫還有了婚外情，且對象竟是羅巧倫飾演的閨蜜林美妍，讓她有如五雷轟頂。面臨友情與婚姻的雙重背叛，痛苦不堪，劇中因流產加上婆婆羞辱，崩潰場面讓網友直呼太揪心。

未婚的游詩璟還無需面對婆媳問題，是否會因為婆媳問題而對婚姻卻步？她笑說現在的婆婆都很年輕，沒那麼傳統，但還是會有規矩，她很自信地說：「我是屬於好媳婦、很認命的那種。」笑稱自己還找不到對象，是因為她都把自己關在家裡，開玩笑說有時看完劇本，看到劇中角色遭遇，還是決定將自己關在家裡好了。而如果哪天真的遇到真愛，一定會包容一切。她之前在家人支持下有去凍卵，笑說不一定要結婚，找個外國人生一個混血寶寶多可愛。

游詩璟（左）劇中被婆婆德馨處處刁難。（三立提供）

而飾演尖酸婆婆的德馨私下也跟游詩璟說這婆婆太超過，因為她媽媽都常說自己才不要去跟媳婦爭，也不會想跟媳婦同住，更沒有婆婆做飯、帶小孩這回事，有的婆婆比媳婦還忙，「我身邊有朋友可能過年過節才會回家，可能就一天兩天，所以要爭吵也不容易。」

劇中另一半韓宜邦是媽寶，游詩璟說她個性就是「如果自己願意，就會沒有任何怨言」，自嘲「是業障太重」。德馨也笑說：「以宗教學角度來看就是業障，要還完了她才會清醒，這沒有什麼道理可講。」

游詩璟說她曾經交過一個男朋友，時間也滿久，對方媽媽對她要求很多，就因為生活習慣不一樣，像洗完澡要把浴室用布擦乾整間浴室，包括浴缸、牆壁。她一開始認知是把地拖乾，結果就開始被唸，還說她習慣不好，最後是她自己媽媽生氣說：「怎麼在別人家受氣，妳又沒嫁過去，又不是她媳婦，還在那邊要求什麼。」游詩璟說自己個性會忍，但忍不住的時候就會笑笑離開，德馨笑說：「妳這樣會生病，跟劇中角色好像。」

德馨一直到現在都深信「門當戶對」，門當戶對其實講的就是家庭背景跟觀念兩個應該要是一樣的，不然嫁進去，就不是兩個人的事情，而是雙方家庭的事，「至少學歷各方面和生活都差不多，並不是說有錢人一定要交往有錢人，而是背景，就是你的思維跟生活習慣，不會有太大脫節！」德馨說，以前看到很多傳統媳婦會忍，最大原因就是沒有謀生能力、以夫為天，但是現在女性都會養自己，基本是可以對談的，誰都沒有矮一截，是可以互相尊重的狀態，所以交往期間除人品外，家庭背景也很重要。