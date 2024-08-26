日本東京電力福島第一核電廠核汙水啟動排海後，中國大陸全面暫停進口日本水產品已滿1年。共同社報導，在大陸的高檔和食店至今仍受到衝擊；另一方面，宣傳使用中國海產品的日系迴轉壽司店則人氣高漲，訪日中國大陸遊客也在增加，形成鮮明對照。

上海市一家高檔和食店的陸籍高管嘆息稱，這1年接到了多家高檔壽司店經營者停業的通知。據悉，依賴海膽和龍蝦等高檔食材的壽司店受到暫停進口的影響最嚴重。

「也有水產品流通企業和日本酒銷售店倒閉」，主要客戶是和食店的日籍顧問透露，「許多經營方把門店改為烤雞串店和烤肉店」。

報導指，包含魚精的高湯醬油和泡麵也是限制進口對象。在北京市和江蘇省等7個省市開展業務的永旺集團，今年以來日本產調味料和加工品銷售額較上年減少約25％，上海市一家日系超市調味料櫃台的面積減小了一半。

然而，日系迴轉壽司巨頭連鎖店則在各地大受歡迎。北京市本月開業的「壽司郎」門市排起長龍。今年7月的訪日中國遊客數與上年同期相比增加一倍，恢復到新冠疫情前2019年7月的約7成水平。