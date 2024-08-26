在數位化時代的浪潮下，無論在餐廳用餐還是參與娛樂活動，電子票券都是不少人結帳會用到的便利工具；不過近日卻有網友在社群上表示，自己習慣在點餐前先截圖好條碼畫面讓店員快速刷，但近日到速食店點餐時，卻看見店家公告「所有電子票卷（券）皆不能截圖兌換」，讓他相當困惑「這是什麼用意啊？」沒想到掀起一票過來人回答，「怕奧客來討賠償。」

一名網友在Threads發文說，「現在用電子票券是很普遍的事了吧，超商、麥當勞、肯德基、星巴克到處都能用，為了省時間，在到櫃台點餐前會先截圖條碼畫面好讓店員可以快速刷，偏偏漢堡王規定『電子票券要當場在櫃檯點畫面給店員看』，如果是截圖就不能用，明白是公司規定，可是這是什麼用意啊？」

貼文曝光後很快掀起討論，有人笑說「讓店員眼睜睜看大家慢慢按嗎？」、「I人的結帳地獄…」、「我也習慣先截圖省時間誒」、「從沒碰到這種狀況，好好奇哦」、「站在店員角度想，很多張票券的時候，先截圖不是比較快嗎？」、「沒有遇過店員說不可以截圖的」。

沒想到有一票過來人解答，「為了證明是票券持有人，避免被偷截圖產生爭議」、「早期兌換券沒有特別表示不得翻拍之類的標語，反正就是A拿B的翻拍，B來吵被盜用要求門市賠償」、「被盜用很麻煩，尤其現在很多資安意識很差的，會拍照貼上網分享」。

也有人說，「是怕有人把票券拿去轉賣，最後引起不必要的爭議吧」、「有的人就會吵我沒用過，為什麼你說我用過了？到底誰用的…後面無限跳針，所以禁止用截圖來避免類似狀況」。