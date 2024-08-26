金正恩視察北韓自行研發無人機（圖／路透社、朝中社）

朝中社報導，北韓領導人金正恩24日親臨現場指導國防科學院無人機研究所組織進行的各種無人機性能試驗。

報導指出，金正恩了解國防科學院無人機研究所最近研發的無人機。這些無人機用於不同攻擊範圍，負責在地面和海上攻擊任何敵方目標的使命。

各種無人機沿著設定的不同航線進行飛行，並各自正確識別和擊滅了指定目標。

金正恩指示，無論從世界軍事科學的趨勢，還是從戰場上的戰鬥經驗來看，研發不同類型的無人機並不斷提高其戰鬥性能，是戰爭準備的重要一部分；要更多研發生產戰略偵察及多用途攻擊型無人機，以及戰術步兵和特戰部隊使用的各種自爆式無人機。根據北韓靠海的海洋國特點，不僅要研發核魚雷等潛水式戰略武器系統，還要不斷開發各種自爆式攻擊型潛水無人艇；無人機開發要朝著積極採用人工智慧技術的方向發展。

報導提到，金正恩對新開發的無人機戰術技術特點和數據表示滿意，並強調要進一步加大戰鬥應用試驗力度，盡快將其配備給人民軍部隊。