回顧上周，悲觀氣氛籠罩，豐興上周廢鋼每公噸下跌300元，鋼筋基價亦下跌每公噸400元，型鋼產品基價則再度平盤。

豐興本周盤價跌轉平，本周廢鋼收購價在每公噸9600萬元，鋼筋價格每公噸為1.85萬元，型鋼則維持平盤至每公噸2.57萬元。

國際原料行情，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周下跌為每公噸345美元，美國貨櫃廢鋼本周報價也從每公噸340美元下跌為328美元，日廢、美廢跌幅雙雙擴大，澳洲鐵礦砂則由每公噸91.75美元上漲至95.85美元。