回顧上周，悲觀氣氛籠罩，豐興上周廢鋼每公噸下跌300元，鋼筋基價亦下跌每公噸400元，型鋼產品基價則再度平盤。
豐興本周盤價跌轉平，本周廢鋼收購價在每公噸9600萬元，鋼筋價格每公噸為1.85萬元，型鋼則維持平盤至每公噸2.57萬元。
國際原料行情，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周下跌為每公噸345美元，美國貨櫃廢鋼本周報價也從每公噸340美元下跌為328美元，日廢、美廢跌幅雙雙擴大，澳洲鐵礦砂則由每公噸91.75美元上漲至95.85美元。
豐興(2015)周一(8月26日)開出本周內銷盤價，國內鋼筋、廢鋼平盤，型鋼產品基價亦平盤，盤價再度持平。悲觀氣氛籠罩，本周美廢、日廢價格跌幅擴大，不過豐興盤價本周以平盤以待，而大陸政府再度公告暫停新增鋼鐵產能，加上夏天限電即將告一段落、雨季趨緩、降息預期等因素下，盤價是否止跌向上？豐興說明，大陸政策有利化解供過於求預期，目前豐興中部買氣不錯，營建詢價也積極，但南部尚未大量成交，還須看南部鋼筋成盤來判斷是否打底。
回顧上周，悲觀氣氛籠罩，豐興上周廢鋼每公噸下跌300元，鋼筋基價亦下跌每公噸400元，型鋼產品基價則再度平盤。
豐興本周盤價跌轉平，本周廢鋼收購價在每公噸9600萬元，鋼筋價格每公噸為1.85萬元，型鋼則維持平盤至每公噸2.57萬元。
國際原料行情，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周下跌為每公噸345美元，美國貨櫃廢鋼本周報價也從每公噸340美元下跌為328美元，日廢、美廢跌幅雙雙擴大，澳洲鐵礦砂則由每公噸91.75美元上漲至95.85美元。
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