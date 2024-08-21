不銹鋼大廠華新麗華為擴大高階管材版圖，年初宣布透過義大利子公司CAS不銹鋼廠，斥資1.35億歐元收購德商MST (標的公司)股權。公平會今召開委員會議，通過華新麗華結合案。理由主要為標的經營的是歐洲市場，且在台無工廠或營業據點，不致於改變不銹鋼管等市場結構，所以不禁止結合。

公平會表示，華新麗擬透CAS要間接持有標的公司超過三分之一以上股權，且控制標的公司的業務經營及人事任免，所以達到申報門檻。而華新麗華與標的均產銷「不銹鋼無縫鋼管」、「鎳合金鋼管」等產品，於市場上具有水平競爭關係。又CAS所生產之「不銹鋼鋼胚」、「鎳合金鋼胚」為標的公司製造的原料，也具有垂直供應關係。

但經公平會審查後，由於標的主要經營歐洲市場，對我國「不銹鋼鋼胚／無縫鋼管」及「鎳合金鋼胚／鋼管」等市場結構均無影響，不致對上述產品市場產生限制競爭效果。

再者，標的於我國並無生產工廠或營業據點，本結合未改變我國相關市場結構，仍須面臨國內外業者競爭的壓力，不致有顯著限制競爭之疑慮，故公平會不禁止其結合。