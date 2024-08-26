何姓男子去年3月間和一群友人到酒吧飲酒作樂，劉姓男子主動上前要與何男的友人林姓男子搭訕，遭何男代為拒絕，劉男覺得面子掛不住，竟抓起破裂燈管直接刺向何男頸部，造成何男頸部當場大量出血，送醫後挽回一命，高雄地院依殺人未遂罪判劉男5年2月徒刑，民事部分應賠償66萬7640元。

去年3月19日凌晨，何男和3名友人到高雄市某酒吧飲酒作樂，劉男想加入他們，主動上前攀談搭訕，沒想到，何男和同行的林姓友人直接拒絕他，讓劉男顏面盡失。凌晨4點多、何男等人準備離開酒吧，走出人行道，劉男靠近何男，趁何男毫無防備，直接拿破裂燈管插向何男脖子，燈管崁入何男頸部深處。

警方獲報到場，將重傷的何男送醫，並當場逮捕劉男，何男送醫院檢傷發現頸部有深度穿刺傷外，還有氣胸、左鎖骨撕裂傷，幸搶救後撿回一命。

何男受有頸部深穿刺傷併異物嵌入、皮下氣腫及氣縱膈、左鎖骨撕裂傷等傷害，向劉男要求醫療費、看護費、就醫交通費、薪資損失、非財產損害等共計66萬7640元。高雄地院審理後，刑事部分依殺人未遂罪對劉嫌判刑5年2月，仍上訴中，民事部份法院判准何男全部清求。