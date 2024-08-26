明天是賴清德總統上任後執政滿100天，賴清德上任總統後，美日歐等國共近50個國際訪團相繼抵台，創歷史新高，當中又以美國最多，被視為用行動破除「疑賴論」。立法院民進黨團幹事長吳思瑤26日強調，不只沒有「疑賴論」，只有「信賴論」，且世界都在挺台，是「挺台論」的新時機。

對於美日歐等國共近50個國際訪團相繼抵台，創歷史新高，此成果是否用行動破除先前在野黨操作「疑賴論」，吳思瑤回應，確實如此，賴清德總統上任到現在即將100天，這段時間各國民主同盟國家訪台參訪總數創下史上新高，這不只是外交長期經營的成就，其實也反映在國家治理、執政有成的正向成果。

吳思瑤表示，這幾年來，不只讓世界看見台灣，也讓世界支持台灣，世界更需要台灣，民主同盟國家越來越多、越來越強大，合作越來越緊密，彰顯台灣以民主內涵、經濟實力及公共衛生、科技發展領域的卓越成果，這些內政、執政治理有成，反映在國際社會對台灣的普遍肯定。

她強調，所以不止沒有什麼「疑賴論」，只有「信賴論」，也沒有什麼反台論、疑台論，世界都在挺台，所以是「挺台論」的新時機。