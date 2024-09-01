賴清德總統上任後首度接受媒體專訪今晚播出，知情人士透露，賴清德親上火線，首度回應「疑賴論」，強調這不是事實，並提到考量周邊情勢與地緣政治，「目前沒有計畫出訪」。

針對兩岸問題，賴清德說，他身為三軍統帥，就是確保國家的生存發展，有主權才有國家，有台灣才有中華民國 ，有主權的話，我們絕對不能夠接受 一個中國原則的九二共識，因為一旦接受九二共識，一個中國原則，等於讓渡台灣的主權。

他指出，中國要攻打台灣，不是因為哪一個人或哪一個政黨說了什麼話，做了什麼事，也不是因為哪一些政黨，不說什麼話或不做什麼事情就有辦法阻止中國的侵略，大家一定要了解，這個是最基本的。

談及兩岸情勢，賴清德表示，中國並不是因為「領土關係」才想侵略台灣，真正目的是「想要改變以規則為基礎的世界秩序」以成就霸權。在這樣的前提下，他重申「四個堅持」、「和平四大支柱行動方案」原則，將台海問題定錨在「不單純是台灣與中國的問題，已經是印太，甚至是全世界的問題」。

賴清德在專訪中細數近日國際社會公開對台表示支持，包括日本首相岸田文雄、美國總統拜登、美國國務卿布林肯，以及歐盟國家與近日剛落幕的G7峰會，都表達「維護台海和平穩定對國際安全與繁榮不可或缺」立場，說明其整體外交戰略思維「台海問題就是國際性問題，我們必須要跟民主陣營站在一起」。

在與民主陣營合作上，賴清德也以美國成立四方安全對話（QUAD）、澳英美三方安全夥伴（AUKUS）、五眼聯盟、美日菲峰會等各種聯盟為例，強調「民主陣營越站越緊」。

對於近日外傳賴清德已規劃出訪，並有所謂的「疑賴論」，賴直言，在考量周邊情勢與地緣政治，目前沒有計畫出訪。至於「疑賴論」的報導，「不是事實，所以美國政府第一時間就澄清了。」