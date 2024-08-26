大學考試分發入學8／15放榜，面對9月開學季，各大學周邊的租屋市場已進入蓬勃發展的租屋旺季。但相對於房東快樂喜收租，目前學生租屋壓力有多大？負擔有多重？對此，全向科技房產中心特別彙整112學年度全台學生數最多的前十名大專院校及其周邊住宅租金中位數開價發現，目前十所大專院校中有6所周邊的「獨立套房」網路待租物件的中位數，租金開價都破萬，台大附近甚至高達18,499元，直逼兩萬塊，相當驚人，學生租屋壓力可能出現爆表的狀況。

而且，目前北部大專院校的學生，租屋壓力有明顯高於中南部的情形。以獨立套房租金最貴學校可發現，租金破萬的全部都是北部的學校，包含：台灣大學、輔仁大學、陽明交通大學、清華大學、銘傳大學和中國文化大學都是位於北部地區。目前在台北這幾所學校，租間生活品質較差的雅房，最便宜也要每月5,650元，在台大附近甚至還要高達8,500元，學生租屋負擔相當重。

對此，全向科技房產中心總監陳傑鳴指出，近年來全台房價、租金漲不停，學生的租房壓力自然不斷加重，以北部大學來說，周邊分租套房的房租中位數基本都在8,000-10,000元，一年下來就要10萬上下的支出，對於自己負擔租金學生或是幫忙出租金的學生家長，都是一筆不小的開銷，造成很多預算有限的學生，如果想省錢，只能往租屋品質更差的雅房找尋標的，大大影響生活品質。

以租房負擔最重的台灣大學為例，目前周邊待租的獨立套房月租金約1.85萬、分租套房也要1.4萬，就算是全職工作月薪3~4萬的社會新鮮人，這樣的租金負擔幾乎就佔了收入快一半，更何況是沒收入或是僅有微薄打工收入的學生，更是難以負擔。現在大學附近租房，如果預算不足，想住得有生活品質，難度相高當。

陳傑鳴表示，從主計處資料可發現，全國租金指數已經連36個月上漲，近期更月月在創歷史新高，這狀況確實值得政府多加重視。由於，學生寒窗苦讀考入心儀的校園，但還沒入學卻需要卻需先面對租房的壓力，看了讓人心疼。為了不讓經濟條件有限的學生不至於租的越來越差，如何減輕學生的負擔值得全社會共同關注。