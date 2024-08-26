林女出沒廟宇，遂廟方人員當起偵探，特別注意她的一舉一動，果然趁他人不注意時竊取香油錢。（警方提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭五結鄉「聖清宮」廟方人員，近期發現一名64歲林姓女子行為可疑，23日再次看到林女出沒廟宇，遂廟方人員當起偵探，特別注意她的一舉一動，果然趁他人不注意時竊取香油錢，廟方趕緊報案，警方依竊盜現行犯逮捕林女，當場查扣贓款200元，並以現場監視器畫面佐證，全案依刑法竊盜罪移請宜蘭地檢署偵辦。

據廟方負責人游先生表示，林女是五結鄉居民，常常看到她到廟宇參拜，但每當她離開後，廟裡神明身上的金牌、神桌上的水晶球等都會不見，於是23日再次看到她時，特別注意她的舉動，果然發現她正在偷拿香油錢，趕緊將林女留在現場，報案請警察來處理。

游先生說，這陣子也有另一個男子很可疑，透過家門口的監視器看到，該男跑去他家門口戴著白手套，一天場勘多次，晚上7點多、凌晨2點多、清晨5、6點都能看到他的身影，連鄰居也注意到他；結果隔天又看到他開著同一輛車至廟宇，趕緊抄下車牌號碼報案，警方迅速的逮到犯嫌，目前偵辦中。

游先生指出，不曉得是景氣不好還是怎麼樣，現在好多人缺錢就到廟裡逛逛、隨手牽羊，為避免引誘竊賊犯罪，決定將廟裡1至3樓較貴重的東西收起來，希望不要再發生竊取的事情了。宜警羅東分局呼籲民眾財物應將妥適存放，並加強防竊措施，避免讓竊賊有機可乘，造成財物損失。