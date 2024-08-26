村民強調「我們就是要安定的生活而已」，要求將心比心。（呂妍庭攝）

大埔鄉代會副主席劉建聰當場要翁章梁給承諾，讓居民安心。（呂妍庭攝）

縣議員何子凡質詢指出16座光電場就在你身旁，問翁章梁能接受這樣的生活環境嗎？（呂妍庭攝）

今大埔鄉多位茄苳村民到議會旁聽。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁回應，業者需盡到溝通義務，除非居民同意，縣府才會核准設備申請。（呂妍庭攝）

嘉義縣大埔鄉茄苳村境內多筆土地，近期陸續有業者申設太陽能光電場，且業者未與周邊居民善盡溝通就大興土木，引發地方反彈，擔心光電地癌在嘉義後花園遍地開花，今（26）2、30位大埔鄉親到嘉義縣議會陳情，當面要嘉義縣長翁章梁將心比心，還說村民申訴無門，要求翁章梁給予承諾，嘉義縣長翁章梁回應，業者需盡到溝通義務，除非居民同意，縣府才會核准設備申請。

茄苳村民指出，業者要蓋光電場卻沒和村民妥善溝通，但光電設施緊鄰聚落與社區活動中心，甚至學校，甚至有光電板非常接近活動中心後方屋簷，有妨害居民、年長者健康安全疑慮，反射光害亦可能影響學校教學，何況這些光電場皆未設置任何汙水處理、排水存沙池等設施，極端氣候強降雨產生大量地表逕流恐有水保致災疑慮，進一步質疑，在聚落社區內興建如此密集的光電場，是否衍生熱島效應、生態破壞或其他不良影響？

今大埔鄉多位茄苳村民到議會旁聽，並在議會結束後，當面向翁章梁陳情，村民無奈表示，業者沒有跟村民溝通就開始蓋，面對質疑卻說是縣府核准，居民實在是求助無門，強調「我們就是要安定的生活而已」，要求將心比心。

大埔鄉代會副主席劉建聰說，翁章梁縣長上任5年來勤走大埔辦理地方座談會，如今陸上光電場大量入侵這片好山好水的家園，嚴重影響居民生活品質，當場要翁章梁給承諾，讓居民安心，村長張連進則希望縣府發文，載明業者沒溝通就不給蓋，翁章梁重申會要求業者溝通。

縣議員何子凡質詢指出，根據嘉義縣政府經濟發展處提供的資料，縣府已「同意備案」16座光電場，總面積高達25098.5平方公尺，換算約60座標準籃球場大小，若完工放眼望去猶如一片光電海，16座光電場就在你身旁，問翁章梁能接受這樣的生活環境嗎？居民基本生活要求竟變奢求。

何子凡說，縣府訂定「嘉義縣政府太陽光電設置推動指引」，2000瓦以下由縣府審查，業者可能看好大埔土地取得容易，加上縣府態度默許，以化整為零方式提出申請，屆時密集度過高，恐對居民生活、人文和環境生態產生衝擊，影響恐比大型電廠更大，要求縣府檢討指引，並向中央反應加強規範。

翁章梁說，目前大埔鄉光電場核准10件，已設置4件，還沒有設備登記6件，申請案駁回6件，檢還12件，沒完成程序撤銷有2件，備案失效有3件，另有3件放棄，指目前最大關鍵就是業者未善盡溝通。

翁章梁強調，光電場能不能蓋？中央有一定的法律，看來依照法律是可以蓋，但這部份可以再檢討，或由中央針對住宅區要不要有更嚴格規範加以討論，而業者依法提出申請，公務員就依法審查，會要求業者跟居民溝通。

議長張明達也說，已接獲村民多次反映，相信縣府會把關，業者沒跟百姓溝通、縣府不會給過。