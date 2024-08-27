一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」貼文表示，婆婆突然跟她說，「把神明退神，只拜祖先就好」，主要是她跟老公生2胎都是女兒，以後不知道誰拜她跟老公。而小叔住外面也不可能回來拜，她跟婆婆說，「這樣處理對子孫不好」，還被婆婆大吼，她想問問網友意見，她該「怎麼處理呢？」

網友們則是表示，「回她：要退就全退一退，以後更省麻煩～留拜祖先然後又說小叔不會回來拜，妳生兩女兒以後沒人拜，那乾脆都不要拜，省事。」、「婆婆說的沒有錯，她要是走後，妳有要拜嗎？有就從現在做起，沒有就照婆婆意思」、「退神會對子孫不好？」。

「她講的沒錯，未來是未知數，妳確定她離世後妳們會拜嗎？在她有生之年把這些處理好，是在幫妳，妳有什麼好抱怨的？」、「連神主都拿去塔裡，全退！我獨子我就要求全退，明年就要全退，前置作業已完成。」

「這是位好婆婆…都替你們在著想，他知道拜拜這事情很麻煩，所以人不能忘本，就留祖先拜而已，況且你婆婆講以後不知道誰拜你們，這句話是在替你們兩著想，而退神的鍋你婆婆要背，就看你怎麼想囉」、「像我遇到同樣的事情就回答，我要去信基督教囉」。