泌尿疾病往往是難以啟齒的「泌」密，導致許多人選擇忽視而造成嚴重後果，因此，持續關注國人健康的旺旺中時集團，特別舉辦「預防醫學 幸福泌碼」講座，以預防醫學為主軸，邀請新光醫院泌尿科醫師林鉅棟、三重宏仁醫院泌尿科主任曲元正、百康診所院長謝勝任、顧家醫療泌尿科總院長顧芳瑜，向大眾衛教泌尿相關知識，傳遞「預防」的重要性，一起擁抱健康。

隨著台灣進入高齡社會，年長者好發的疾病開始獲得關注。根據統計，70歲以上的男性，約有60%有攝護腺肥大的疾病，且截至2023年台灣男性攝護腺癌的發生率位居第4，因此不得不慎。

中國時報副社長暨總經理王儒哲表示，多數人對於泌尿科的問題，都是想了解卻不敢問，因此旺旺中時媒體集團特別舉辦「預防醫學 幸福泌碼講座」，替國民健康把關，讓每位國民皆能掌握「泌」碼，迎向幸福人生。

新光醫院泌尿科醫師林鉅棟表示，一般來說，攝護腺癌一開始都沒有症狀，但是有些人的症狀可能與攝護腺肥大相關，例如排尿不順、流速變慢或殘尿感嚴重；晚期的症狀會有骨頭疼痛，或是比較常見的癌末病症。目前臨床最常見的治療方式，就是達文西機器人手臂的攝護腺切除術及電療，但僅侷限於治療攝護腺本身，一旦轉移就必須要用全身的抗賀爾蒙藥劑，或第二代抗賀爾蒙藥物治療。

林鉅棟建議，50歲以上或家族有較高危險因子的男性，可以去做早期的攝護腺指數篩檢。假設只是侷限在攝護腺本身的話，5年的存活率約95%以上；一旦轉移，存活期平均為2至3年，所以攝護腺癌早期診斷及治療非常重要。

新光醫院泌尿科醫師林鉅棟建議，50歲以上或家族有較高危險因子的男性，可以去做早期的攝護腺指數篩檢。(中時新聞網攝)

百康診所院長謝勝任表示，年紀較長、肥胖及愛吃油炸食物的男性，容易得到攝護腺癌。預防勝於治療，日常健康飲食對攝護腺保養有幫助，像是茄紅素、鋅劑、碘劑等可以多攝取；養成運動習慣、睡眠充足，可以保持心血管系統的健康，得到前列腺癌的機率就會少很多。

百康診所院長謝勝任表示，日常健康飲食、運動及充足睡眠，對攝護腺保養有幫助。(中時新聞網攝)

預防真的勝於治療！隨著高齡社會的來臨，定期追蹤檢查、做好日常保健，才是維持健康的不二法門。