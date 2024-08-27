洋基27日客場對戰國民，「法官」賈吉（Aaron Judge）沒有轟出全壘打，但他沒收對手1發全壘打，演出精采雙殺，敲了生涯第1000支安打，洋基終場5比2獲勝。賈吉目前51轟穩居全壘打王，正與皇家游擊手小威特（Bobby Witt）競爭美聯MVP，小威特是打擊王同時擁有優異的守備能力，賈吉藉機向美國作家展示自己的守備也不差。

國民恰帕羅（Andrés Chaparro）第4局擊出中左外野的深遠飛球，預估飛行距離389呎，結果賈吉充分發揮他201公分的身高，衝到牆邊躍起接殺這一球。賈吉接殺之後還站得很穩，立即回傳二壘手托瑞斯（Gleyber Torres），國民的一壘跑者伍德（James Wood）回壘不及，被托瑞斯快傳一壘封殺！

這是一次8-4-3的雙殺。洋基現在讓索托（Juan Soto）擔任右外野手，賈吉鎮守中外野，改寫中外野手的身高紀錄，大聯盟外野手的平均身高為185公分。賈吉前面打得不順，第9局終於擊出右外野平飛安打，達陣生涯千安，國民游擊手阿布蘭斯（CJ Abrams）接到傳球之後直接扔進洋基板凳區，讓他們回收給賈吉留念。