台中市今（2024）年4月爆發弒母傷父人倫悲劇！36歲許男在住處自營咖啡廳，晚間因細故與68歲老母發生爭執，他持刀猛刺老母胸口，許母拚命抵抗、尖叫；許父聞聲趕到驚見逆子弒母，趨前奪刀，豈料，許竟持酒甕砸傷老父。許母胸口遭刺1刀深達7公分深及心臟，送醫不治，檢方偵結依殺人等罪起訴。

檢警調查，許與父母在北屯區透天厝同處，父母資助許在1樓經營咖啡廳，但同住期間疑有多次摩擦。母子今年4月10日晚間在2樓客廳看電視，母認為兒子弄壞遙控器、許認為母不會使用，雙方爆發口角，許怒衝到咖啡廳廚房拿刀上樓，朝老母胸口猛刺，並揮砍頭部、背部，母突遇襲慘叫求救，不惜以左手握住刀尖抵抗，血流如注。

許父聞聲而至，目睹兒子持刀刺母，見妻已倒臥血泊，衝向前搶刀，但兒子卻緊握刀不放，他緊迫之際，張口猛咬兒子持刀右手，許父趁隙撥打「119」電話求救。

許已犯下逆倫弒母惡行，卻連老父也不放過，他憤持陶製酒甕砸父，甕破碎片散落一地，還持碎片朝父丟擲，父子扭打、互毆，許在拉扯中跌倒才停手。

消防人員接獲通報到場，將1家3口送醫。許母胸口有1處7公分穿刺傷，傷及心臟、左肺，手部有多處刀傷，因傷重引發氣胸不治；父子兩人的頭、手部各都掛彩，受輕傷。

全案檢方偵結，將許依殺害直系血親尊親屬罪起訴許，該案將由台中地院國民法官參與審理。

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