有詐騙集團鎖定汽車旅館周遭ATM提領贓款，成功取得後成員就聚集在汽旅內涉嫌吸食違禁品作樂，小港警昨日到苓雅區某汽車旅館內逮2名車手，查扣多張金融卡，以及毒咖啡包等證物，據了解，其中1名王姓車手手因缺錢花用，主動加入車手集團，警方將持續針對集團上手溯源偵辦。

小港警分局於8月掌握情資，轄區內有詐騙集團投宿某汽車旅館，由車手頭指揮旗下車手以步行方式在汽旅周遭ATM提領贓款，成員會還在汽旅內吸食違禁品作樂。

小港警方循線鎖定34歲王姓車手頭及33歲王姓車手藏匿於苓雅區某汽車旅館內，見時機成熟終於20日持拘票將王姓車手頭及王姓車手拘提到案，並查扣犯案用手機3支、人頭金融卡17張、贓款新臺幣5萬6000元及毒品咖啡包8包等不法贓、證物，詢問後將兩嫌依涉嫌違反刑法詐欺、洗錢防制法等罪解送高雄地方檢察署偵辦。

據了解，王姓車手因缺錢花用，主動向王姓車手頭表示要加入車手集團從事提領贓款工作，並稱王姓車手頭集團較其他車手集團分潤及福利較好，因此主動要求加入該車手集團，警方將持續針對集團上手溯源偵辦。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！