「舉重女神」郭婞淳巴黎奧運帶傷硬拚，在舉重女子59公斤奪銅，證明實力仍在，27日和柔道好手楊勇緯、拳擊好手陳念琴出席運動品牌UA活動時透露，目前先好好養傷，期待2026名古屋亞運能再站上頒獎台。

郭婞淳坦言，因為傷勢問題，一直努力帶傷訓練，到最後巴黎奧運奪牌，過程中覺得自己很幸運，「只要能練就好，也很不容易，回想起來才意識到運動員意志力如此強大，走到後面都沒法想像是怎麼走過來的。」

郭婞淳透露，聽歌手萬芳的演唱會，受到一句話「真實比完美更有力量」鼓勵，也釐清自己的思緒，加上巴黎奧運也更能體會，「不到一年時間可以把成績拉回到85到90％，很感謝教練團跟支持我的人，特別是巴黎奧運有很多台灣民眾到現場加油，那種感動讓我在巴黎仍有主場的感覺，相當難忘。」

郭婞淳補充：「這次奧運很開心抓舉開把有達到想要的數字，也是我上屆抓舉最終成績。雖然名古屋亞運包括大陸勁敵羅詩芳、北韓選手等競爭對象，但我覺得就是把自己顧好，開把重量更穩定點。」

對於自己年紀已經超過30歲仍繼續努力，郭婞淳正面表示：「走到現在，年齡是限制也不是限制，還是可以恢復這個層級，年齡不主要限制，心不被限制就是無限，還是自己顧好身心狀態最重要。」