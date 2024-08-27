來自挪威、德國、比利時、荷蘭、芬蘭、瑞典和冰島的國安部門官員出席了一場閉門會議，該會議凸顯出挪威在能源供應的關鍵角色。

德國國安官員Sinan Selen在會議中說：「我們看到一個正在發展的故事，不僅針對德國或挪威，而且針對我們所有人」。這是來自俄羅斯等國家的威脅，不僅包括間諜行動，也包括對某些領域的破壞風險。

在今年4月，兩名德國籍俄羅斯人涉嫌密謀破壞，包括對駐德美軍設施的破壞，兩人最終遭到逮捕。官員說，兩人的行為是嚴重破壞對烏克蘭的軍事支援。

挪威情報單位也強調了俄羅斯潛在破壞活動的威脅。

挪威反情報機關PST的主任Beate Gangaas說：「當談論到破壞活動時，我們討論的是俄羅斯」。

挪威情報機關在今年稍早時表示，俄羅斯「可能會很小心地」，針對挪威的目標進行實體或數位破壞行為，而挪威的油氣業是首要目標。

在俄羅斯全面入侵烏克蘭之後，北約成員國挪威已成為歐洲最大的天然氣供應國，挪威的天然氣是通過龐大的海底管道系統，輸送到歐洲。

挪威情報局局長、中將Nils Andreas Stensoenes在周一的會議上說：「俄羅斯正與西方陷入持久的對抗，而俄羅斯也是一個願意冒更多風險的政權」。他補充說，儘管沒有看到任何具體證據，顯示俄國有任何行動計畫，但仍應審慎行事，提高安全層級。