與俄羅斯接壤的東北部蘇梅(Sumy)地區的地方官員說，一個能源設施被擊中，導致72個村落和超過1.85萬名民眾遭受停電。

地區政府在Telegram上表示，能源工人正在緊急修復損壞。

隨著戰爭的持續，烏克蘭的能源設施在過去六個月幾乎每天都受到轟炸。烏克蘭從歐盟鄰國購買電力，但仍無法彌補不足，夜間用電高峰時段，會定期宣佈停電。

另外官員說，在這次轟炸中，西部的捷爾諾波爾(Ternopil)地區的一個工業設施遭到攻擊，一個燃料庫被擊中。

烏克蘭電視畫面顯示，捷爾諾波爾上空升起巨大的黑煙。地方當局要求民眾留在家中室內，關上窗戶，非必要不得外出，並盡可能限制孩子在戶外的時間。

地方當局說，緊急服務部門正在夜間發生火災現場開展工作。

捷爾諾波爾地區的副首長Viktor Ustenko說，超過90名消防員參與了撲滅大火的工作。他說：「局勢已經完全得到控制」。

此外基輔官員說，對基輔的攻擊，沒有造成重大破壞或傷亡。

俄烏雙方都說，他們的目標是軍事關鍵設施，而不是民用基礎設施，但是很多平民在這場戰爭中喪生。