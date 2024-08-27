世界壯年運動會將於2025年5月於雙北舉辦，目前國內世壯運報名人數近7成來自北北基桃，3成來自台北市，國外報名人數僅預期的2成。國民黨台北市議員柳采葳27日表示，市府為提升參與率，發函給各機關及學校報名參賽者得給予公假，原本立意良善，但恐怕讓「世界壯年運動會」變成「市府運動會」。世壯運執委會辦公室表示，會持續加強宣傳力道。

柳采葳表示，截至8月18日，國內已有12052人報名世壯運，報名人數集中於北部，中部、南部、東部縣市報名人數卻不如預期。台北市及新北市共有7074人報名（台北市3605人、新北市3469人），佔國內報名人數的58.69％；北北基桃四個縣市的報名人數8297人（桃園市996人、基隆市227人），佔國內報名人數的68.84％；然而其餘18個縣市僅3755人報名，佔31.15％。

此外，世壯運外國選手報名人數預估目標為15000人，但截至8月18日，僅2974人報名，占預期人數的19.82％。柳采葳直言，體育局於去年5月至「韓國全羅北道亞太壯年運動會開幕式」設攤宣傳；觀傳局於「台韓觀光交流會議」、「北台四市拜會韓國觀光公社」發放宣導物、「2024大邱炸雞啤酒節」及「韓國海外觀光推廣會」設攤宣傳。市府投入韓國的世壯運廣告高達5項次，佔所有國際廣告露出的13.8％，報名人數卻吊車尾。近日她至韓國考察，也未於知名觀光景點看見世壯運的宣傳廣告，宣傳策略是哪個環節出了問題？

柳采葳表示，「2025雙北世界壯年運動會觀光旅遊推展計畫書」中提到，預估每位國內參賽者於主辦城市平均花費所帶來之經濟效益為新台幣34500元、國外選手每位新台幣115000元，但若大部分參賽者來自台灣北部，選手等同於在自家附近參賽，根本無法達到推展觀光旅遊的預期經濟效益。此外，市府為提升參與率，發函給各機關及學校「為鼓勵本府員工及教師踴躍報名參賽，報名參賽者得給予公假」，「世界壯年運動會」恐怕淪為「市府運動會」。

2025雙北世界壯年運動會執委會辦公室表示，台北市及新北市作為主辦城市，因此雙北地區宣傳較為普及，加上有近便優勢，更利於吸引北部地區民眾參加，後續將針對各縣市重點運動種類，透過體育團體加強宣傳並邀請報名，世壯運團隊亦會積極出訪各縣市，拜會各地體育團體及地方政府，透過活動舉辦、建請各縣市政府研議參賽世壯運鼓勵機制等，進而加強宣傳力道，提升各縣市選手參與率，使全國共同響應這場國際體育盛會。

至於國外選手報名，因須評估賽程安排、機票、住宿、簽證期程等條件，多在今年下半年才陸續規劃參賽，而過去出訪宣傳成果也正逐步發酵中，國際壯年運動總會（IMGA）預估外國選手報名高峰將落在年底期間；而雙北世壯運團隊也將持續透過我國外館、國際總會、國際各單項運動總會進行宣傳，提升國外報名人數。