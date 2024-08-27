為解決部落長期照護供需不足的現況，彰化基督教醫院與國立彰化師範大學今天簽訂「長照生培育方案」合作備忘錄，將攜手培育優秀的原住民族照護人才，並鼓勵返鄉服務，盼讓更多長照量能照進部落。

這場簽約儀式由彰基總院長陳穆寬與彰師大校長陳明飛共同主持，未來雙方將透過提供實習名額、招聘宣導、校園與醫院參訪等活動，建立合作聯絡平台；此外，雙方也將舉辦研討會、專題演講及研習會等學術交流活動，並開設寒暑假課程體驗，以提升學生的實務能力與學術視野。

彰基總院長陳穆寬說，彰師大成立針對高齡健康促進與長期照護管理的「原住民專班」，為原住民專班的學生提供最佳的教育與訓練，有助於實政府推動的健康台灣有關預防醫學、健康促進、長照3.0、偏鄉醫療及促進健康平等的政策目標。

根據國家發展委員會的資料顯示，我國預估於2025年邁入超高齡社會，長久以來，原住民族部落因地處偏遠，照護服務員留任率低，導致長照供需失衡。彰師大去年起增設高齡健康促進與照護管理原住民專班，鼓勵學生返鄉服務，以解決部落長照供需不均的問題。

彰師大校長陳明飛指出，原住民學生對未來職場充滿熱情，且實務能力強，未來專班的學生人數將從現有的30位逐步增加至50位，以滿足彰化地區乃至全國對原住民照護人才的需求，感謝彰基提供學生實習的機會，攜手合作應對台灣即將邁入的超高齡社會挑戰。