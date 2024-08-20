運用衣物、布料等材料縫製成可再利用之作品。（高市社會局提供／林雅惠傳真）

高雄新住民有6萬多人，高市社會局在地推動新住民家庭支持、經濟支持與培力工作，目前已有37位小資老闆創業圓夢，包含成立新住民清潔服務勞動合作社、獲得創業獎金開果汁店、加入多元文化市集設攤行銷；此外還有培植再生布縫紉學員製作手作兔子布娃娃等商品，並媒合企業認購等，展現高雄新住民多元經濟力。

社會局表示，承接高雄新住民會館的財團法人基督教芥菜種會，在服務過程中發現新住民在台生活最渴望的就是經濟獨立，經選擇後，以工作彈性較高的家事清潔工作，在2019年輔導新住民共同成立「新住民清潔服務勞動合作社」，近5年來25位成員以用心細緻的清潔服務成果，達成合作社年收入百萬餘元的業績。

社員小娜指出，合作社的工作時間彈性，收入穩定又可配合家庭時間，很適合自己，而且姊妹們除可互相代班，偶爾小聚說說故鄉話，也能一解思鄉之情，真的很幸福！合作社也與社福中心合作投入公益，協助獨居長輩和弱勢家庭住家清潔，讓社員也有助人的成就感。

新住民小雲原本在果汁店打工，一直有想自己創業的夢想，透過鳳山新住民中心培力後，申請財團法人婦女權益促進發展基金會的新女力創業加速器計畫，不僅習得創業資訊還獲得創業基金10萬元，終於開創屬於自己的果汁店。

北高雄路竹新住民中心則結合專業師資，培力新住民朋友發展多元文化市集，從規畫設攤到宣傳行銷，都有專業師資一路陪伴，除促進新住民經濟自立外，也提供在地民眾共同參與市集活動，增進社區多元文化共融，最先從路竹中心外圍的市場攤位開始，後來再外展到蚵仔寮漁市行動市集，在台灣傳統市場因亮眼多元文化元素，讓攤位銷售力賣點十足，培養了很多小資老闆。

高市社會局表示，新興新住民中心2023年起開辦再生布縫紉技巧課程，運用回收的衣物、布料等再生布，由新住民學習縫紉技巧後，製成布包、創意手工布娃娃等產品，將有故事的衣服客製化後製成商品，並媒合企業公益認購，或認購轉捐贈給育幼院兒童，分享溫暖和關愛，讓新住民習得一技之長，肯定自我價值。