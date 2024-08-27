京東27日美股盤前強升4％，報26.92美元。京東當天在港跌3.7％，收報101.7港幣，成交17億港幣。
京東指出，建議回購將依據市場狀況及適用規則及法規開展，可不時於公開市場按現行市價、通過私下磋商交易、大宗交易及、或通過其他法律許可之方式進行。董事會將定期審閱股份回購計劃，並可授權調整其條款及規模。
在香港第二上市的電商平台京東宣布新一輪50億美元（折算約390億港幣）的股份回購計劃，9月起生效，根據新股份回購計劃，京東可於截至2027年8月底的未來36個月內，回購價值不超過50億美元的股份（包括美國存託股），市場憧憬新一輪回購有望支持股價。
京東27日美股盤前強升4％，報26.92美元。京東當天在港跌3.7％，收報101.7港幣，成交17億港幣。
京東指出，建議回購將依據市場狀況及適用規則及法規開展，可不時於公開市場按現行市價、通過私下磋商交易、大宗交易及、或通過其他法律許可之方式進行。董事會將定期審閱股份回購計劃，並可授權調整其條款及規模。
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