京東27日美股盤前強升4％，報26.92美元。京東當天在港跌3.7％，收報101.7港幣，成交17億港幣。

京東指出，建議回購將依據市場狀況及適用規則及法規開展，可不時於公開市場按現行市價、通過私下磋商交易、大宗交易及、或通過其他法律許可之方式進行。董事會將定期審閱股份回購計劃，並可授權調整其條款及規模。

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