在香港第二上市的電商平台京東宣布新一輪50億美元（折算約390億港幣）的股份回購計劃，9月起生效，根據新股份回購計劃，京東可於截至2027年8月底的未來36個月內，回購價值不超過50億美元的股份（包括美國存託股），市場憧憬新一輪回購有望支持股價。