一代功夫巨星的李小龍，1973年在女星丁珮家中猝死，結束短暫卻又燦爛的32年人生。他的一生對全球華人和西方國家造成深遠的文化影響。美國朱利安拍賣行（Julien’s Auctions）預計將在香港舉辦拍賣會，將拍賣多件李小龍私物，其中一件拍攝《唐山大兄》裡穿的白色汗衫，估價金額竟高達63萬台幣。

朱利安拍賣行9月28日將在香港舉辦「武動傳奇：王者風範」首場拍賣，商品聚焦在傳奇武打巨星李小龍的私人物品上。包括電影《精武門》裡出現的雙節棍、特別訂製的木人樁、《唐山大兄》中穿的白色上衣、《龍爭虎鬥》格鬥黑色護檔、蝴蝶刀、拳擊手套、名片等等共40件珍貴文物。其中2顆私人印章估價更高達10萬美元（約320萬台幣）。

李小龍憑藉此香港電影《唐山大兄》成為一代功夫巨星。（圖／中時資料照）

李小龍電影中出現過的衣服、雙節棍即將進行拍賣。（圖／翻攝自朱利安官網）

李小龍本名李振藩，出生於美國舊金山，自幼身體孱弱，他的父親在他7歲時便讓他學習太極拳鍛鍊身體，13歲時拜葉問為師學習詠春拳。之後他創立截拳道，是混合武術概念的先驅之一。

李小龍私人印章估價高達10萬美元（約320萬台幣）。（圖／翻攝自朱利安官網）

早期李小龍雖然客串過多部美國電視劇，希望能改變當時亞洲人在美國影壇的形象，但礙於當時環境一直苦無機會。直到1971年在香港嘉禾電影公司老闆鄒文懷邀請下，回到香港演出動作電影《唐山大兄》爆紅。之後接連演出《精武門》、《猛龍過江》，其中《龍爭虎鬥》更讓李小龍成為好萊塢電影首位亞裔男主角，片中精心設計編打戲，成為他顛峰之作。怎料，卻在拍攝《死亡遊戲》期間傳出死訊，結束傳奇的一生。