不止熱炒店有「時價」，財產所有人以自己之財產贈與他人，依遺產及贈與稅法第10條規定，贈與財產價值之計算，也以贈與時之「時價」為準。

如贈與財產為未上市、未上櫃及非興櫃之股份或股票（以下合稱股票），依同法施行細則第29條規定，應以贈與日該公司之資產淨值估定。除該公司已擅自停業、歇業、他遷不明或有其他具體事證，足資認定其股票價值已減少或已無價值者，贈與人申報贈與股票的每股資產淨值，若經稽徵機關調高者，該短差金額，仍應課徵贈與稅。

財政部高雄國稅局提醒，依所得稅法第22條規定，公司組織的會計基礎，應採用權責發生制，股票發行公司提供股東贈與日的期中財務報表，仍應以應計基礎編製，於編表時，應照權責發生制予以調整，以真實表達公司財務狀況，避免公司資產淨值低估。

舉例說明，老蔡112年11月30日將其持有的甲公司股票30萬股贈與其子小蔡，按每股資產淨值新台幣12元，申報贈與總額3,600,000元（12元×300,000股），應納贈與稅額116,000元〔（3,600,000元-免稅額2,440,000元）×稅率10％〕，並提示該公司112年11月30日資產負債表佐證。

但之後國稅局查核甲公司為營造公司且有在建工程等項目，因編製財務報表前未先進行調整，短列同年1月至11月工程利益，造成每股資產淨值低估，經重新調整後，核定每股資產淨值25元，贈與總額7,500,000元（25元×300,000股），應納贈與稅額506,000元〔（7,500,000元-2,440,000元）×10％〕，計核增贈與稅額39萬元（506,000元-116,000元）。

國稅局呼籲，公司提供財務報表給股東前，務必檢視該財務報表已依規定進行調整，並依遺產及贈與稅法第42條規定，辦理贈與財產產權移轉登記時，應通知當事人檢附稽徵機關核發之稅款繳清證明書，或核定免稅證明書，或不計入贈與總額證明書，或同意移轉證明書之副本；其不能繳附者，不得逕為移轉登記，以免受罰。