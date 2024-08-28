新北市主計處在今（28）日市政會議上通過114年度睡縱散案暨附屬單位預算及綜計表，將於8月底前函送市議會審議，其中歲出部分較去年增加106.28億，再創新高。新北市長侯友宜說，因為新北市剛好是在積極的大建設期間，但不會因為經費不足對建設有所怠慢，另外也請中央在統籌分配款部分多給新北支持。

主計處指出，今年度總預算案，歲入部分有2096.13億，較前年度增加107.28億，其中稅課收入、補助及協助收入、規費收入，分別占歲入總額59.50％、28.77％、3.40％，為比重最高前3項。

另外歲出部分，主計處指共2231億餘，較前年度增加106.28億元，其中教育科學文化支出、社會福利支出、一般政務支出，分別占歲出總額35.24％、19.87％、18.08％，為比重最高前3項。整體歲入歲出短差135億元，較前年度減少1億元。

侯友宜說，新北市剛好是在積極的大建設期間，包括三環六線的工程，甚至包括很多的都市更新及需要做的社會福利，當然預算上一定會升高，但他強調一定會妥善運用，「更重要要開源節流，讓新北市在這幾年的建設上不要因為經費的不足而有所怠慢」。

侯友宜說，因為新北市在統籌分配稅款是六都最低的，他也希望中央能夠看到新北市不斷地在過程發展裡面，投下這麼大的經費在建設，也請中央在這一塊統籌分配稅款要給新北市多多支持，讓新北市的開發可以帶動台灣。